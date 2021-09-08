Что делает людей по-настоящему счастливыми, живыми? Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что наше топливо – эмоции. Без ежедневных обязанностей и рутины не обойтись, но они выхолащивают краски. Вернуть яркость в жизнь можно разными способами, один из которых – игра. Подойдет любой вариант: волейбол после работы с коллегами, Minеcraft или Desperados в сети, преферанс с друзьями по выходным. Или интеллектуальный клуб, в котором играют в интеллектуальные игры, ставший в последнее время популярным местом для встреч и общения в обеих столицах. Ученые считают, что желание играть прошито в человеке на уровне инстинктов и отнюдь не ограничивается детством. Любопытство, азарт, напряжение, поиск вариантов - невозможный без творчества, живой обмен яркими эмоциями с товарищами, если игра командная – все это мы хотим чувствовать, независимо от возраста. И пусть временами ликование от победы сменяется разочарованием от проигрыша, всегда остается надежда, что в следующий раз победа уж точно будет в руках.

Игра дает вдохновляющий шанс управлять ситуацией, хотя, безусловно, в ней есть элемент случайности. В реальной жизни невозможно предусмотреть все варианты развития событий; кроме того, они могут тянуться долго, порой, так и не разрешаясь и не принося удовлетворения. Игра же – это то поле, где понятны траектории и возможные исходы, стоит приложить усилия, возможно, рискнуть - и вот она, порция дофамина, которую мы переживаем как радость! Прямой связи, казалось бы, нет – но почему-то назавтра гораздо легче пошло дело с проектом, сложный клиент, наконец, раскачался и подписал документы, вечером хватило сил повозиться с LEGO вместе с детьми, причем, к взаимному удовольствию.

Предположим, вы пробовали и компьютерные игры, и лазертаг, и теннис, и футбол – и поняли, что это не ваше. Это бывает. Или хочется чего-то еще, чего-то более содержательного. Тогда добро пожаловать в клуб: интеллектуальное развитие – это именно то, что со временем принимается искать образованная и успешная публика Москвы и Санкт-Петербурга. перепробовав другие модные развлечения. Бывать в таком обществе – значит, бывать среди своих, людей любознательных и с широкими интересами.

Побочный эффект, который может предложить интеллектуальный клуб – это новые знакомства, и, как знать, может быть, именно они станут началом многолетней дружбы и/или сотрудничества, придадут новый импульс вашей карьере или бизнесу.

Ходить за яркими эмоциями и общением в интеллектуальный клуб становится модно. Что до нас, клуба Инкогнито - у нас десятки вариантов, где можно провести время не за банальными разговорами, а с пользой и интересом. Отвлечься, приложить творческие силы, напрячь мозги, придумать с друзьями версию решения игровой задачи.

Клуб «Инкогнито» организует интеллектуальные игры и мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге с 2009 года. За это время мы многому научились и способны удовлетворить запросы самой взыскательной публики.

В нашем «репертуаре»:

Знакомая всем «Мафия» - игра, в которой игрокам понадобятся и актерские способности, и умение убеждать, подбирая нужные аргументы, и интуиция, и эмоциональный интеллект, ведь вывести мафиози на чистую воду, не умея считывать невербальные сигналы, вряд ли получится.

С недавнего времени мы предлагаем новую версию «Мафии» - с дегустацией изысканных вин, которая проходит под руководством известного в Санкт-Петербурге сомелье.

Не менее широко известная игра «Крокодил», в которой игроки должны применить всю свою изобретательность и актерский талант.

Наша авторская игра «Царь горы», количество участников которой может варьироваться от 20 до 500 человек. Игровую механику для нее разработали профессионалы в области интеллектуальных игр, положив в основу игры принцип викторины. В «Царь горы» играют и дружескими компаниями, и целыми рабочими коллективами - это отличный вариант для выявления лидеров и сплочения команды.

Игра со Знатоком – эксклюзивный квиз, состоящий из нескольких туров, где каждый имеет свою изюминку. Туры игры максимально разнообразны: от разминочного с предложенными вариантами ответов до сложных логических загадок. Изюминкой игры является тур “Казино”, в котором команды имеют возможность делать ставки. Варианты ставок позволяют командам, с одной стороны, пойти ва-банк, поставив все заработанные в игре баллы и, в случае верного ответа, удвоить свой результат, так и воспользоваться опцией “разумный риск”, рискуя всего 50% заработанных баллов и, в случае выигрыша получить поставленные баллы в двойном размере.

Самый умный – интеллектуальный турнир, во многом схожий с популярной телеигрой «Что? Где? Когда?», в котором не обойдется без Черного ящика и блиц-вопросов. Какова же роль Знатока, спросите вы. Приглашенные Знатоки – известные члены клуба «Что? Где? Когда» выступают в игре в качестве ведущих или судей.

Интеллектуальный покер – развлечение, совмещающее черты интеллектуальной викторины и покера, с возможностью делать ставки.

Винное казино – игра, построенная по принципу казино, с фишками и ставками, в которой ценители вина могут применить свои знания о напитке.

Ролевая игра - в процессе игры создается некая альтернативная реальность, в которой участникам предстоит существовать все игровое время (от 90 до 120 минут). Перед игрой участники получают карточки своих персонажей, в которых подробно изложена биография персонажа, описаны характер, социальный статус, род деятельности, имеющиеся связи, также поставлены цели на игру, которые необходимо выполнить к ее финалу. Кроме того, каждому участнику выдаются игровые активы или игровые предметы, которые помогут прийти к цели на конец игры. Общаясь с другими персонажами, участник игры должен выработать план своих личных действий по достижению игровой цели. При этом участник на весь игровой период погружаются в мир своего персонажа и меняют свое реальное имя на игровое. В ходе выполнения целей появляются дополнительные возможности и препятствия, что делает игру невероятно интересной и занимательной.

Для каждой игры мы разработали правила и подобрали качественный реквизит – атмосфера должна быть особенной. Каждое состязание проходит под управлением наших ведущих, которому помогает ассистент, администраторы и координатор площадки. Все мероприятия проходят с музыкальным сопровождением: с нами работает диджей. Ведется фото и видеосъемка.

Многие наши игры проводятся как в «живом», так и в онлайн-формате, с правилами адаптированными под удаленное участие.

Игры «Мафию», «Крокодил», «Царь горы» мы проводим в Санкт-Петербурге и Москве как для взрослых, так и для детей - для них у нас собственные сценарные разработки.

Если возникло желание присоединиться к нашим играм, заявки можно подать через сайт или по телефону 88002503777. Приходите одни или собирайте компанию. В разделе Магазин есть варианты абонементов на участие в играх, как вживую, так и онлайн.

Кроме того, мы, хорошо ориентируясь в том, как должна быть устроена игра, разрабатываем на заказ любые форматы мероприятий- квизы, квесты, ролевые бизнес-игры и многие другие.

Интеллектуальная игра может быть частью мастер-класса или презентации, дня рождения или корпоративного тимбилдинга, гастрономического или винного мероприятия, дружеской или семейной вечеринки. А детский праздник с интеллектуальной игрой – это всегда азартно, весело и интересно.

Корпоративное мероприятие с включением интеллектуальной игры – один из наиболее популярных наших заказов, многие известные и успешные компании обеих столиц попробовали и оценили этот формат.